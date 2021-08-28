شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يطلب من الصين التعاون في التحقيق المتعلق بمنشأ فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بإخفاء معلومات حيوية حول منشأ فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل .

وطالب الرئيس الأمريكي من الصين التعاون في التحقيق المتعلق بمنشأ فيروس كورونا.

وقال مجتمع الاستخبارات الأمريكي، إنه على الأغلب لم يتم تطوير كورونا كسلاح بيولوجي، فيما قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية، إن أول إصابة بشرية بكورونا نجمت عن حادث في مختبر على الأرجح.

وتابعت وكالة الاستخبارات الأمريكية: المسؤولون الصينيون لم يكن لديهم علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي.