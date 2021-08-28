شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان: مستعدون للسيطرة الكاملة على مطار كابول بمجرد رحيل الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة طالبان، إنها مستعدة للسيطرة الكاملة على مطار كابول بمجرد رحيل الأمريكيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت: سيطرنا على مطار كابول باستثناء جزء صغير تتواجد فيه القوات الأمريكية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن نحو 8 آلاف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان أمس، موضحة أنه ما زال أكثر من 5 آلاف شخص ينتظرون إجلاءهم من مطار كابل ولدينا القدرة لنقلهم، والوضع الأمنى فى كابول ما زال هشا وخطرا ونواصل عمليات الإجلاء من هناك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى: نؤكد مجددا أهمية مساهمة شركائنا وحلفائنا فى عمليات الإجلاء الجارية من أفغانستان، وخصصنا عدة قواعد جوية للمساهمة فى عمليات الإجلاء الجارية من أفغانستان، بجانب إجلاء 5100 أمريكى من أفغانستان حتى الآن.