شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر لديها خطة استباقية لمواجهة أي جائحة منذ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الأسبوع الماضي شهد زيادة طفيفة ولا تدعو إلى القلق في إصابات كورونا، وذلك بفضل الاكتشاف المبكر للفيروس، ولدينا في مصر نظام صحي قوي وظهر ذلك واضحا في تعاملنا مع الجائحة، وهو ما أقرت به منظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة "النهار": "منذ عام 2018 تم وضع خطة في مصر لمواجهة أي جائحة، لأن العالم يمر كل فترة بجائحة مثل سارس وأنفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات، وتلك الخطة شملت منع وفادة المرض لأراضي البلاد، والاكتشاف المبكر والترصد للمرض، وإجراءات الاستجابة والتصدي للجائحة، والجزء الأخير هو العلاج من الجائحة وهو ما جعلنا نمر بموجهات كورونا الثلاثة بسلاسة، وأقول إن مصر دولة لم تشتكي من جائحة كورونا".

وقال: "القيادة السياسية وجهت بميزانية مفتوحة لوزارة الصحة للتصدي للجائحة، ولدينا الأن مخزون كبير من الأكسجين، وبروتوكول العلاج يتم تحديثه من خلال لجنة متخصصة تشرف عليها وزيرة الصحة، وكل العلاجات تصرف للمواطنين بالمجان، حتى لو كان المريض يتعالج بالمستشفيات الخاصة يصرف له العلاج ولا يتم إضافته لفاتورة العلاج المستشفى".

وتابع: "بصفة عامة الفيروسات لها طابع خاص عن باقي الميكروبات، وتقوم بعمل تحورات، باعتبارها جزء من نشاطها، وفيروس كورونا مر بالعديد من التحورات، ونظرا لتخوف الناس من متحور دلتا، فيجب أن نقول أن التحور في فيروس كورونا ليس تحورا كاملا، واللقاحات الموجودة بكافة أنواعها مازالت قادرة على التحصين ضده، والأزمة في متحور دلتا، هو في سرعة انتشاره، فهو أكثر قدرة على الانتشار عن باقي السلالات".