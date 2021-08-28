شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يُجرى اتصالين هاتفيين بنظيريه الجزائرى والمغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين بكل من رمطان لعمامرة وزير خارجية جمهورية الجزائر، وناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى تطرق، خلال الاتصالين الهاتفيين، إلى التطورات الأخيرة التى شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب فى صالح تعزيز العمل العربى المُشترك، والذى تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محورى فى آلياته المختلفة.