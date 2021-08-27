شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: منظومة التأمين تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن عدد العمالة غير المنتظمة من أعضاء النقابة يُقدر بحوالى مليون عامل بكافة قطاعات النقابة، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل بشكل دائم مع وزارة القوى العاملة عن طريق مكاتب التشغيل من خلال 250 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، ويتم إمدادها بكافة البيانات اللازمة لحصر تلك الفئة من العمالة.

وثمن مرسال، فى تصريحات لليوم السابع، إطلاق الحكومة لأول منظومة للتأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، وتحمل الدولة سداد نسبة صاحب العمل بقيمة 12%، حيث يضمن العامل بعد إنضمامه لتلك المنظومة الحصول على معاش يضمن له حياة كريمة عند بلوغه السن القانونى، بما يحقق لهم حماية اجتماعية.

يأتى ذلك على خلفية إطلاق وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة تنفيذا لمبادرات الرئيس، التي تهدف إلي حماية تلك الفئة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، وتهدف المنظومة للوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021 ، أى ما يقرب من مليون عامل.