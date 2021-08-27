شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعي الإعلامي الكبير "حمدى الكنيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقى علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي ، الذي وافته المنية اليوم ، الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما .

وتقدم مفتى الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره اليوم ، الجمعة، بخالص العزاء والمواساة للمجلس الأعلى للإعلام ولجميع الإعلاميين ولأسرة الإعلامي الكبير في وفاة أحد رموز الإعلام المصري الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله فى مجال الإعلام سواء كمراسل حربي أو فى كافة المناصب التى تولاها .

وتوجه المفتى بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أسرته وذويه وأبناءه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان "إنا لله و إنا إليه راجعون".