شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعقد اجتماعًا لمتابعة أزمة إيبارشية سيدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا لمتابعة الأزمة في إيبارشية سيدني بأستراليا.

وضم الاجتماع الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها (عبر التواصل التليفوني).

وبحث قداسته خلال الاجتماع المستجدات ومناقشة آليات الحل والخروج من الأزمة من خلال عدة خطوات عملية تكفل السلام للجميع، ملتمسين الهدوء وصنع السلام من جميع الآباء والأبناء، لأنه مكتوب فى الكتاب المقدس "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ".