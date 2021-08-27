الحجر الزراعي: آلية جديدة لاستيراد تقاوي بطاطس خالية من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لا تستورد تقاوي محصول البطاطس إلا من دول الاتحاد الأوربي فقط حتى الآن، لحين الانتهاء من دراسات تحليل مخاطر الآفات من البلاد الأخرى، موضحًا أنه وفقًا لتوجيه السيد القصير وزير الزراعة، بوضع آلية جديدة وشاملة لاستيراد تقاوي البطاطس بكميات تناسب متطلبات السوق المحلي.

وقال العطار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه تم بالفعل وضع آلية جديدة واعتمادها من لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية واللجان الفنية المتخصصة في محصول البطاطس بالوزارة، وتأتي هذه الآلية الجديدة استكمالاً للقواعد الفنية والاشتراطات الحجرية التي تم الإعلان عنها في 2019 ضمن آخر تحديث التشريعات الحجر الزراعي.

وأوضح أن لجنة التقاوي وافقت بشكل مبدئي من الناحية الفنية على طلبات بلغت ما يقرب من 270 ألف طن تقاوي، ولم تصدر لهذه الكميات أي موافقات استيرادية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطالبات نتيجة لانتشار بعض الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي أشارت إلى أن الوزارة ستحدد حصص بالكميات المحددة التي سيتم استيرادها لكل شركة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أنه وفق الآلية الجديدة يجب أن تقوم الشركات الراغبة في الاستيراد بتقديم الطلبات في وقت محدد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام وقبل بدء موسم الاستيراد بفترة كافية، ولن يتم السماح بقبول أي طلبات جديدة في أي وقت آخر بعد انتهاء فترة التقديم أو خلال الموسم كما كان يحدث في المواسم السابقة، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجان فنية من الحجر الزراعي وتضم متخصصين في الأمراض الفيروسية من الجهات الفنية والبحثية المتخصصة بالوزارة، لفحص التقاوي المستوردة في المزارع التي سيتم الاستيراد منها لضمان خلوها من أي أعراض للإصابة بالفيروسات النباتية التي تهدد محصول البطاطس والتي يشتكي منها العديد من المزارعين المصريين.