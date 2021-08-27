البابا تواضروس يعقد اجتماعًا لمتابعة أزمة إيبارشية سيدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا لمتابعة الأزمة في إيبارشية سيدني بأستراليا، وقد ضم الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها (عبر التواصل التليفوني).

تم خلال الاجتماع بحث المستجدات ومناقشة آليات الحل والخروج من الأزمة من خلال عدة خطوات عملية تكفل السلام للجميع، ملتمسين الهدوء وصنع السلام من جميع الآباء والأبناء لأنه مكتوب "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (إنجيل متى ٥: ٩).​