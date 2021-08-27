العثور على جثة سيدة بأرض زراعية بكرداسة.. والمعاينة: وفاة طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق بمركز كرداسة شمال الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بأرض زراعية بدائرة مركز كرداسة.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ مع سماع أقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة وتحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى أن الجثة لسيدة ترتدي ملابسها كاملة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.