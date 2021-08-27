مباحث الضرائب والرسوم تضبط 166 قضية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 166 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).

يأتي ذلك قى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.