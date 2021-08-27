أمن الشرقية يضبط تشكيلًا عصابيًا قتل سائقًا بطلق ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة التعدي على سائق ومقتله بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بوفاة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم إثر إصابته بعيار ناري أمام أحد مصانع الصلب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وقرروا توجه أحدهم بسيارته "ملاكي" للطريق المشار إليه ومن خلفه آخر بسيارته "نصف نقل" وبرفقته باقى المتهمين، ولدى مشاهدتهم سيارة المجني عليه مُحملة بكمية من الحديد والخردة، تتبعوها حتى وصلت بالقرب من مكان العثور، ونزل أحدهم من السيارة واستوقف المجني عليه بادعاء الركوب برفقته لتوصيله لبوابة المصنع وبحوزته السلاح الناري.

بينما قطع آخر الطريق بسيارته أمام المجني عليه، وأجبره أحدهم على النزول من السيارة، وعقب رفضه ذلك أطلق تجاهه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش" وطلقة من ذات العيار والسيارتين المستخدمتين.