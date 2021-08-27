شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الجامعات الأهلية تعتبر دولية لكن على أرض مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية بوزارة التعليم العالى، إن الجامعات الأهلية تعتبر دولية ولكنها على أرض مصرية، مضيفا أن الجامعات الأهلية تقدم خريجا مناسبا لسوق العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هشام المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن الجامعات الأهلية يدرس الطالب بها أكثر من تخصص يحتاجه سوق العمل، والجامعات الأهلية تعمل على برامج، وأن مجال العلوم الهندسية يدرس عن طريق البرامج، والجامعات الأهلية تعمل على مجال بناء البنى آدم".

وتابع: "الطالب يأخذ من المواد من 12% منها تثقيف عام يعرفه على الدولة والثقافة العامة ويخدم المجتمع ولابد أن يكون الطالب مترابطا مع الدولة، والطالب يبحث عن المعلومة، وأن هناك تقييما مستمرا طوال العام وليس امتحان آخر العام هو الذى يحدد مستوى الطالب".