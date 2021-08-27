شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: مسئولون استولوا على أموال قدمت إلى الدولة من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه إطلع مؤخرا على حجم الأموال التي تحصل عليها بعض المسؤولين من دول أجنبية كمساعدات للدولة التونسية لكنها ذهبت إلى أرصدتهم بالبنوك الأجنبية.

وقال الرئيس التونسي: "سيتم محاسبة أي مسئول في أي منصب على إهدار أي مليم واحد ولن يذهب مليم واحد في أي جهة غير التي رصد من أجلها".

وأضاف خلال لقاء برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية: "مليارات رصدت لتونس ولم تدخل إلى تونس أبدا.. وما أكثر الأموال التي أخذوها من الخارج ووضعوها في الخارج.. ثم يتحدثون بعد ذلك في وسائل الإعلام عن الإنقاذ الوطني.. والمفروض أن يتم إنقاذ الوطن من هؤلاء الذي يتحدثون عن حكومة إنقاذ".

وأكد الرئيس التونسى، أن الحريات مضمونة فى تونس فى إطار القانون، مشددا على التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم.