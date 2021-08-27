شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المشروعات التى تنفذها هيئة المساحة حاليا فd 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، هى الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحى وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقاً للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها، ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل المشروعات التى تتولى الهيئة تنفيذها فى الوقت الحالى.

1- تم تطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري نظراً لما تمثله الزراعة، كأحد أعمدة الاقتصاد المصري والمصدر الرئيسي للدخل لملايين الأسر المصرية.



2- تم تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومنح هذه الأعمال أولوية أولى مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهائها بالتعاون التام مع المحافظين .



3- تقوم مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية بإنهاء أعمال الرفع المساحي لجميع المواقع التابعة للمبادرة لـ21 محافظة، بواقع 501 موقع بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لإنهاء جميع الأعمال في أسرع وقت.



4- تقوم هيئة المساحة بالتنسيق مع وزارة النقل بهيئاتها المختلفة من خلال أعـمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين ضمن أعمال تطوير طريق: (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي بطول 160 كم بنطاق محافظات (الجيزة - البحيرة - المنوفية - الإسكندرية) .



5- تقوم بحصر الملاك فى نطاق أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع، (العين السخنة – العلمين) بنطاق محافظات: (السويس – القاهرة – الجيزة – البحيرة – الإسكندرية) وقد تم الانتهاء بالفعل من مسافة 300 كيلومتر .



6- تقوم بتنفيذ قرار المنفعة العامة الخاص بإنشاء وصله سكه حديد (كفر داود – السادات).



7- يتم ميكنة الخدمات الىي تقدمهاع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من ضمنها تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، حيث تم إنجاز الأعمال المكلفة بها من وزارة الزراعة، والخاصة بمقارنة مسطحات الحيازات الزراعية المدخلة على المنظومة مع مسطحات الحياض الزراعية بالخرائط المساحية.