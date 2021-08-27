شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة": نعمل على رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس ينفذ برنامجا جديدا لدمج ورعاية النشء ضمن مبادرة "ابني ابنك"، وأن المجلس يعمل دائما على رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل والحد من المشكلات التي بدورها تساهم في الانتقاص من هذه الحقوق، وأن المراهقين هم الثروة البشرية الحقيقية في المجتمع ومصدر قوة العمل التى يمكن أن تعزز النمو الاقتصادى في المستقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة اكسترا نيوز:" التطور الذي تشهده مصر وحرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري بالتوازي مع دعم وتحسين المستوي المعيشي والبيئي والاجتماعي للأسر المصرية، من خلال العديد من المبادرات الصحية والتعليمية والثقافية، مثل: مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتطوير المناطق العشوائية مثل بشاير الخير والأسمرات وغيرها".

وتابعت: "يجب إكساب الأطفال المعلومات والمهارات اللازمة من أجل تبني سلوك صحيح يسهم في تفهمهم واقع المجتمع وفق معاييره الثقافية والإجتماعية والأخلاقية بما فيها من عادات وتقاليد وقيم ومبادئ، مع ضرورة مشاركتهم والاستماع إليهم وتفهم المرحلة التي يمرون بها من تغيرات بيولوجية ونفسية وثقافية واجتماعية".