شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع العاملين بمسجد عباس حسن بالقاهرة لتقصيرهم في تطبيق إجراءات التباعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، إحالة جميع العاملين بمسجد عباس حسن زكي التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن القرار جاء نتيجة لتقصيرهم في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

فى سياق متصل حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "السلام مع النفس والكون "، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان اليوم، أن ديننا دين السلام، ونبينا "صلى الله عليه وسلم" نبى السلام، وتحيتنا فى الدنيا سلام، وتحية أهل الجنة فى الجنة السلام، كما أكد أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوى واحد "سلم" ، يقول نبينا "صلى الله عليه وسلم": " المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ"، مضيفا: "فما أجمل أن يعيش الإنسان فى سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع، وسلام مع الناس أجمعين، ولا يتأتى ذلك إلا لأصحاب النفوس الزكيّة الصافية، التى لا تعرف سوى طريق الخير، وأصحاب العقول الواعية التى تفهم سنن الله (عز وجل) فى كونه، فتؤمن بحق التنوع والاختلاف، واحترام آدمية الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو أو عرقه أو جنسه أو لغته أو لونه .