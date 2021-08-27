شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا حمدى الكنيسى.. أشهر مراسل حربى وأبرز إذاعى مصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى عن عمر يناهز 80 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادى العسكرى.

ولد حمدى الكنيسى فى 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وأتم دراسته فى الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966، بدأ حياته العملية مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوى، حتى التحق بالإذاعة المصرية وعين مذيعا "قارئ نشرة" بالبرنامج العام عام 1963.

عرف عن الكنيسى بكونه أحد أشهر مراسلى مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر، الذين لعبوا دورا بارزا فى رفع الروح المعنوية للجنود خلال الحرب وسطروا بحروف من نور البطولات التى قام بها الجنود على الجبهة، تولى منصب رئيس قطاع الإذاعة فى الفترة من 1 أكتوبر 1997 وحتى 18 مارس 2001 حتى بلوغه سن التقاعد.



وداعا حمدى الكنيسى

وكان من أشهر البرامج التى عرف بها برنامج صوت المعركة وبرنامج يوميات مراسل حربى وذلك خلال الحرب، عمل خبيرًا دوليًا لدى اليونسكو من 1975 وحتى 1978 وتم اختياره مستشارا إعلاميا لمصر فى لندن ونيودلهى 1980 – 1985، وأمين عام مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون الذى تغير اسمه فيما بعد إلى مهرجان القاهرة للإعلام العربى 1997 – 2001، وأمين مهرجان الأغنية العربية السادس وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدولى للأغنية، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان 1998 – 2001.