شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: اللقاح الوسيلة الوحيدة لنجاة الكثيرين من عواقب متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورعبد الهادى مصباح استشارى المناعة والفيروسات، إن هناك دراسات أكدت أن اللقاحات فعالة على متحور دلتا، وثبت أنها تقلل الأعراض الخطيرة والآثار المميتة التى يحدثها الفيروس داخل جسد المصاب بفيروس كورونا أو متحور دلتا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التى تنجى الكثيرين من عواقب متغير دلتا أو فيروس كورونا، وأن هناك دراسة لإعطاء اللقاح للأطفال تحت 12 عاما بسبب متحور دلتا شديد الانتشار بين الأطفال".

وتابع : "هناك دراسة تؤكد أنه لابد من حصول المواطن على جرعة ثالثة من اللقاح للحماية من المتحور دلتا، ولا يمكن الاستغناء عن الكمامة فى الوقت الحالى حتى بعد التطعيم باللقاح، ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى التى تمنع الانتشار".