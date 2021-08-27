شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الدولة تعمر بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: وفاة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد صراع مع المرض.

وفاة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى.

الرئيس السيسي يشارك بالقمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنويًا بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الأحد.. السيد عطا لـ"الخليج 365".. النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى.. انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق منتصف الأسبوع.. والسماح لطلاب المرحلة الأولى المتخلفين بتسجيل الرغبات

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد المقبل 29 أغسطس فى مؤتمر صحفى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق ومشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

المشروع القومى "حدائق الفسطاط".. إطلالة على تاريخ مصر الخالد.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، على "فيس بوك" فيديو حول المشروع القومى "حدائق الفسطاط" الأكبر فى الشرق الأوسط بمساحة 500 فدان بقلب القاهرة التاريخية بعنوان "إطلالة على تاريخ مصر الخالد".

جمارك الطرود البريدية تضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد، بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائى بقرية البضائع، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية، بالمخالفة للقرار الجمهورى 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البنتاجون يعلن مقتل 13 جنديا أمريكيا في انفجار مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل 13 جنديا في الانفجار الذى استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدة: "نعتقد أنه كان هناك انفجار ثانٍ في كابول وما حدث كان هجوم انتحاري واحد".

وزارة التعليم تكشف الهدف من بنوك أسئلة الثانوى العام.. وتؤكد: تقيس فهم الطالب للمناهج.. ويضعها متخصصون كبار.. والسؤال يمر بأكثر من مرحلة ويحتاج 72 ساعة تفكير.. وواضع الأسئلة يتقيد بالمنهج وليس بنص الكتاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل بناء بنوك الأسئلة فى الثانوى العام، موضحة أن هناك فرقا متخصصة فى جميع المواد الدراسية تعمل على بناء هذه الأسئلة بكل دقة وبشكل علمى وتربوى بهدف قياس نواتج التعلم المختلفة لدى الطلاب.

رئيس مياه القناة: أصبح لدينا الإمكانيات لإصلاح الأعطال المفاجئة فى وقت قياسى

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه أصبح لدينا الإمكانيات لإصلاح الأعطال المفاجئة في وقت قياسي، حيث تمكنا من أصلاح عدد من الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة الماضية، في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، بورسعيد، لافتا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

الكشف عن بقايا ضاحية سكنية وتجارية أثرية يونانية ورومانية فى الإسكندرية

نجحت البعثة الأثرية المصرية من منطقة آثار إسكندرية فى الكشف عن بقايا ضاحية سكنية وتجارية من العصرين اليونانى والرومانى، وذلك أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الشاطبى.

الدولة تعمر بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد فى 7 محافظات.. أوقاف بنى سويف تفتتح مسجدا جديدا بكفر بنى على بمركز سمسطا.. افتتاح مسجدين جديدين بالبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه.. ومسجد بقرية الحمراوى فى كفر الشيخ

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى حتى الآن 1650 مسجدًا، منها 1510 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، و140 مسجدًا صيانة وترميمًا، بالإضافة إلى أكثر من 150 مسجدًا أخرى صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى 27 أغسطس 2021م 1810 مساجد.

تنسيق الجامعات 2021.. التخصصات وبرامج هندسة القاهرة والمياه والبترول والطاقة

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية تمتلك عددا من البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، تتعلق بتلبية احتياجات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتتنوع وفقا لرغبات الطلاب والتخصصات الجديدة التي تخدم الدولة وتساعد على تصدير خريجين على جاهزية للعمل فى مختلف المجالات.

بشاير الخير تتوالى.. شركات الطيران الروسية تطلق رحلات جديدة إلى مصر.. 15 رحلة من موسكو للغردقة وشرم الشيخ.. تسيير رحلات من 49 مدينة روسية.. والوكالة الفيدرلية للنقل الجوى تعلن زيادة الأفواج للمنتجعات المصرية

استمرارا لزيادة السياحة من مختلف المدن فى روسيا، إلى مصر، ذكرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى، أن شركات طيران روسية ستطلق رحلات طيران جديدة إلى مصر، بالإضافة إلى شركة أخرى ستزيد عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.