24 ساعة تحت الماء.. انتشال جثة "غريق إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشل رجال المسطحات المائية جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمنطقة المعدية المواجهة لقسم شرطة إمبابة.

على الفور، أخطر رجال الحماية المدنية مسؤولي المسطحات المائية لبدء عمليات المسح والتمشيط لنهر النيل بمكان الوفاة.

بعد مرور 24 ساعة انتشل رجال الإنقاذ جثمان الشاب ويدعى "محمد. ا." مقيم عزبة الخلايفة، وجرى إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات أن الشاب العشريني كان يستقل المعدية من منطقة الزمالك في طريقه إلى محل إقامته في الجهة المقابلة، واختل توازنه وسقط في النيل فجرفه التيار ليلقى مصرعه غرقا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.