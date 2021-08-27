بعد مطاردة الدائري المثيرة .. الأمن يلقى القبض على زعيم عصابة "الميكروباص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على زعيم التشكيل العصابي الذي حاول خطف مواطن وأطلق النيران على قوة أمنية على الطريق الدائري في مساء أمس الخميس.

وشهد الطريق الدائري مساء أمس مطاردة مثيرة بين قوات الشرطة وتشكيل عصابي، حيث أطلق المتهمين النيران على رجال الشرطة، مما تسبب في إصابة سيدة كانت متواجدة بالصدفة في محل الواقعة، ما اضطر رجال الأمن إلى التعامل مع المتهمين ما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة آخر.

ونجحت أجهزة الأمن فى تتبع مسار هروب المتهم وتم ضبطه مختبئا داخل شقة بمنطقة السلام وبحوزته السلاح الذي استخدمه فى أطلاق النار على ضابط الشرطة الذى كان يقود قوة أمنية لملاحقته مما تسبب فى إصابة سيدة تصادف مرورها .

بدأت الواقعة بأستغاثة من أحد المواطنين استغاث بقوة من مديرية أمن القاهرة معنية بتأمين دائرة قسم البساتين، أفاد خلالها بأن ٣ أشخاص حاولوا خطفه وسرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، ما أحدث إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس نتيجة ضربه بـ مطواة من أحد المتهمين.

على الفور، طاردت القوة الأمنية السيارة على الطريق الدائري، حيث بادر أفراد العصابة القوة بإطلاق النيران في اتجاهها، وردت القوة بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابي وفرار متهم آخر بحوزته فرد خرطوش.

وحال مبادلة المتهمين إطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات في سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبين من التحريات أن جميع المتهمين من ذوي السوابق الجنائية، وقد جرى ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض مستخدم في إصابة المجنى عليه (المبلغ).