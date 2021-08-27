المرور: غلق كوبري الهجانة لتنفيذ أعمال فواصل "محور شينزو أبى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تفاصيل الغلق الكلى للمآوى الدورانية وكوبرى الهجانة بمحور شينزو أبى؛ لتنفيذ أعمال الفواصل.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم غلق للمآوى الدورانية من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الممقبل.

وتستلزم الأعمال غلق كوبرى الهجانة فى الاتجاه القادم من مصطفى النحاس اتجاه طريق السويس "جاردنيا" بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد.

وتشمل الأعمال غلق كوبرى الهجانة فى الاتجاه القادم من طريق السويس اتجاه مدينة نصر بداية من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الأحد المقبل وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الثلاثاء القادم.

الإدارة العامة لمرور القاهرة ستعين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.