القبض على المتهم بترويع المواطنين خلال مشاجرة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض "سكين" ويلوح به للمواطنين أثناء التشاجر مع أحد الأشخاص مسببا حالة من الذعر للأهالي بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

بالفحص تبين قيام (سائق مركبة "توك توك" – سبق اتهامه فى قضايا "مخدرات – ضرب" ، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين) بالتشاجر مع أحد المارة بالمنطقة المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور، والقيام بأعمال البلطجة مستخدما السلاح المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم في الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.