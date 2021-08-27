"حمدي الكنيسي".. المراسل العسكري الذي حقق حلم نقابة الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفي عصر اليوم الجمعة، الإعلامي والإذاعي حمدي الكنيسي عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت به، نُقل إثرها لمستشفى المعادي العسكري بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الإعلامي الراحل على النحو التالي:

1- من مواليد 19 مارس 1941م بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية.

2- حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966.

3- كان رئيسًا للإذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997، وحتى 18 مارس 2001.

4- بدأ حياته العملية مدرسًا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي.

5- عُين في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963. وتدرج في العديد من المناصب، وعين مذيعًا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام في عام 1963.

6- شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966.

7- انتقل لإذاعة صوت العرب (مراقبًا للبرامج الثقافية) عام 1971.

8- عمل مديرًا عامًا لإذاعة الشباب والرياضة عام 1988.

9- عمل رئيسًا لشبكة صوت العرب بدرجة وكيل وزارة عام 1992.

10- كان رئيسًا لمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون من فبراير 1988، وحتى عام 2001 بجانب منصبه.

11- عمل خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975، وحتى عام 1977.

12- كان مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980، وحتى عام 1984.

13- رئيس تحرير أول مسموعة أصدرتها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في ديسمبر 1995.

14- عمل أمينًا عامًا لمهرجان الإذاعة والتليفزيون في جميع دوراته.

15- كان أمينًا عامًا لمهرجان الأغنية العربية السادس.

16- عمل عضوًا في اللجنة العليا للمهرجان الدولي للأغنية، ورئيسًا للجنة الإعلامية للمهرجان.

17- حلم بإنشاء نقابة تحافظ على شرف مهنة الإعلام، كما عرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973.

18- رفض تكريم وزير الإعلام جمال العطيفي في 1976؛ لدوره مراسلًا حربيًا، مناشدًا إياه بتحويل التكريم لنقابة إعلاميين وللأسف ترك الوزارة قبل أن يفي بوعده.

19- قدم للإذاعة المصرية العديد من البرامج الشهيرة منها: "قصاقيص، المجلة الثقافية، صوت المعركة، يوميات مراسل حربي، تليفون وميكروفون، و200 مليون".

20- كان كاتب قصص عسكرية وسياسية، وله العديد من المؤلفات، منها: "الحرب طريق السلام، عاشر العشرة، ويوميات مذيع في جبهة القتال"، وغيرها.

21- اختير أمينًا لإعلام القاهرة للحزب الوطني منذ عام 1994.

22- كما كان عضوًا في مجلس الشعب عن الحزب الوطني عام 2000.

23- حصد العديد من الجوائز والتكريمات، منها: "درعا التفوق من وزير الإعلام تقديرًا لتطوعه مراسلًا حربيًا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر".

24- نال وسام الجمهورية من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ تقديرًا لأدائه مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي عام 1982.

25- نال جائزة التفوق في الأداء من رئيس الوزراء عام 1985.

26- نال كتابه "الحرب طريق السلام" جائزة أفضل كتاب لعام 1997 في الدراسات الاستراتيجية، العديد من جوائز التميز الإعلامي على مدى سنوات متتالية من وزير الإعلام.

27- نجح في تحقيق حلمه وتأسيس أول نقابة للإعلاميين عام 2016، وأصبح أول نقيب لها.

28- توفي اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 عن عمر يناهز 80 عامًا.

29- الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لعلاجه قبل أيام بعد صراعه مع المرض.

اقرأ أيضًا..

- وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض

- بعد وفاة حمدي الكنيسي.. مصدر في الأسرة يكشف مكان وموعد الجنازة