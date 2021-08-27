أطفال "أهل مصر" في جولة بقلعة قايتباي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زار الأطفال المشاركون في مشروع "أهل مصر"، التابع لهيئة قصور الثقافة، اليوم الجمعة، متحف الأحياء البحرية، وقلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية.

واستمع الأطفال لشرح مفصل عن تاريخ القلعة كأحد أهم الحصون المصرية، وتاريخ بنائها وأهم الأحداث التي شهدتها، وأبدى الأطفال إعجابهم بالصرح الأثري الكبير.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى أن يكتسب الطفل المشارك عددًا من المهارات التي تساعده على تنمية مواهبه المختلفة وفتح آفاق خلابة أمامه بالتوازي مع مواكبة أفكار العصر الحديث، وإحترام أفكار الطفل.

وأضاف عطوة: "يعتمد المشروع على توعية الطفل بقضايا وطنه عن طريق تثقيفه سياسياً واجتماعياً وتربوياً بما يدور حوله داخليا وخارجيا، وتنمية قدرة الطفل على التذوق، والإبتكار، للتعبير عن رأيه بحرية".

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني في الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة بالمشروع، الذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل بجاردن سيتي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويُشارك فيه أطفال من محافظات مطروح، جنوب وشمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الأسبوع يتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة والأسكندرية التي بدأت أمس الخميس 25 أغسطس وتستمر إلى 2 سبتمبر المقبل.

ويهدف المشروع لتربية النشئ وتثقيفه وغرس القيم الهادفة في عقولهم وترسيخها في نفوسهم لذا جاء ذلك الأسبوع ليناقش قضية هامة وهي صون التراث اللامادي وكيفية الحفاظ عليه حيث تتكاتف كافة الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال ذلك الأسبوع في إلقاء الضوء حول ذلك الموضوع المهم حيث تنفذ مجلات ومطويات ثقافية عن أهم المعالم الأثرية وكذلك ورش حكي عن ماهية التراث اللامادي وكيفية الحفاظ عليه، حيث تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية عمل مطويات عن معالم الإسكندرية التاريخية، ورش حكي بعنوان التراث الشعبي اللامادي، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات الجلد، بالنحاس، كلينكان، اصنع كتابك، طباعة، أركيت، رسم على الخزف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.