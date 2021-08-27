وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توفي الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وكتب عضو اتحاد الكتاب، الأمير أباظة عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وصدر توجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له إثر إصابته بأزمة صحية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.