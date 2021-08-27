نصرالدين لمباراة الأهلي ومبارك لـ"الزمالك".. التليفزيون يختتم استعداداته لليلة التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

اختتم التليفزيون المصري استعداداته لمباراتي الزمالك والأهلي في الأسبوع الـ34، والختامي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت فعليًا الأسبوع الماضي بفوز الزمالك ببطولة الدوري.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأهلي WE السلام، حيث قررت إدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، إسناد إخراج المباراة للمخرج محمد نصر الدين.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في التاسعة من مساء اليوم في نفس الجولة على ستاد بتروسبورت، وتم اختيار المخرج إبراهيم مبارك لإخراج المباراة.

وكشف محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري لمصراوي، أنه سيتم إخراج المباراتين بتقنية HD، وتم تخصيص 9 كاميرات لكل مباراة، حتى تخرج بأفضل صورة ممكنة، في الوقت الذي حدد بروتوكول الـvar وجود 6 كاميرات وهو الأمر الذي وفرناه؛ للتسهيل على الحكام.

وأصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، توجيهات لمختلف القطاعات بالهيئة، طالب فيها بالتأكيد على توخى الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء، لوقف التشاحن واحتدام الموقف.

وقال زين في خطابه: "فى إطار حرص الهيئة على انتظام التناول الإعلامى للشأن الرياضى بما يتوافق مع مواثيق العمل الإعلامي وتعزيز التحلي بالروح الرياضية فى الوسط الرياضي، وحث الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي على الالتزام بالأعراف الرياضية وعدم الانزلاق إلى أي مشاحنات تخلق حالة من التوتر، يرجى التأكيد على توخي الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء".

ووجهت نائلة فاروق بضرورة الالتزام بالحيادية التامة ورفع شعار "لا للتعصب" في ظل تلك الفترة الحاسمة من البطولة، والتي تشهد ضغوطًا جماهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذرت من ارتكاب أي أخطاء في الإخراج والتغطية، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف تلك التوجيهات.

ومن المقرر أن يتم بث مباريات اليوم في بطولة الدوري على قناتي "أون تايم سبورتس 1"، و"أون تايم سبورتس 2".