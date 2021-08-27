شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه فريق أطفال بلا مأوي بالتواصل مع المطرب سعد الصغير لإنقاذ طفلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالتواصل مع المطرب سعد الصغير لإنقاذ طفلين بلا مأوى متواجدين معه بالمنزل، بعد أن نشر حالتهما على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدته الجهات المعنية بأهمية التدخل لإنقاذهما.

وعلى الفور تحرك فريق الوحدة المتنقلة بالقليوبية بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي إلي مكان تواجد الطفلين بصحبة المطرب سعد الصغير.

وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلين وهما ( ي.ف 14عاما) و(م.ف14عاماً ) من الاسكندرية، متواجدين بالشارع نتيجة التفكك الاسري وانفصال الزوج والزوجة ورفضهما لرعاية الطفل، وقد التقي المطرب سعد الصغير بهما خلال تواجده بمحافظة الاسكندرية واصطحبهما معه لمنزله .

وقام الفريق باستلام الطفلين وتقديم الدعم النفسي لهما والتوجه بهما إلي أحد المستشفيات لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم ايداعهما بدار للرعاية الاجتماعية بالجيزة وسيقوم فريق ادارة الحالة بمتابعة الطفلين خلال تواجدهما بالدار كما سيتم التواصل مع الاب والام مرة اخري وعمل دراسة حالة وتحديد الاحتياجات واوجه التدخل.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة ، وهي: القاهرة، الجيزة،الاسكندرية القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد ، الغربية ، الفيوم .