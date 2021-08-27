شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن مقتل 13 جنديا أمريكيا في انفجار مطار كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل 13 جنديا في الانفجار الذى استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدة: "نعتقد أنه كان هناك انفجار ثانٍ في كابول وما حدث كان هجوم انتحاري واحد".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في مؤتمر صحفي: استأنفنا عمليات الإجلاء من كابول ولا يزال هناك أكثر من 5 آلاف شخص في المطار انتظارا للإجلاء، ونعمل على تقييم الوضع الأمني في مطار كابول على مدار الساعة".

وأسفر التفجير الذي نفذه انتحاريان من تنظيم "داعش" الإرهابي، وسط حشد من الأفغان الذين كانوا يحاولون الدخول إلى مطار كابول عن مقتل 85 مدنيا على الأقل، كما جُرح 150 آخرون.

وندد مجلس الأمن الدولي الجمعة بالهجوم الدامي الذي وقع يوم الخميس أمام مطار كابول في أفغانستان، واصفا إياه بأنه "بغيض للغاية" لتعمده استهداف مدنيين وأفراد يساعدون في عمليات الإجلاء. ودعا المجلس إلى محاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.