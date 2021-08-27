شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: أصبح لدينا الإمكانيات لإصلاح الأعطال المفاجئة فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه أصبح لدينا الإمكانيات لإصلاح الأعطال المفاجئة في وقت قياسي، حيث تمكنا من أصلاح عدد من الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة الماضية، في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، بورسعيد، لافتا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة طريق نفق الشهيد احمد حمدي، وإصلاح خط مياه الرئيسي قطر 8 بوصة المغذي لقرية الرائد بمنطقة حي فيصل بالسويس، وإصلاح خط مياه 280 مم بمنطقة كوبري الجوهري أبوعارف، وذلك تحت أشراف مباشر من عياد نجيب رئيس شبكات السويس.

كما تم أصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة علي طريق الإسماعيلية ـ السويس أمام مركز شرطة فايد، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس أحمد علي رئيس منطقة فايد، كما تم اصلاح كسر في خط مياه قطر 2 بوصة بمنطقة الغطوس، وإصلاح كسر في خط مياه خلف مركز شباب القنطرة شرق، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.