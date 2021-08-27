شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشارك بالقمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنويًا بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتى فى إطار ما تمثله من محفل عالمى هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلًا عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الماضية.