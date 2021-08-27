شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الطرود البريدية تضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد، بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائى بقرية البضائع، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية، بالمخالفة للقرار الجمهورى 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك بريد فيدكس اشتبه محمد صبيح مأمور الجمرك فى أحد الطرود البريدية مشمول البوليصة رقم 774528505562 الواردة من فرنسا.

وبالعرض على جون جميل، مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من عبد التواب سعد رئيس الوردية، ومصطفى أمين مأمور الحركة، وعمرو صادق مدير إدارة الأمن الجمركى، لفتح الطرد وجردة فتبين وجود 4 عملات وسندات بنكية ورقية قديمة بفئات مختلفة.

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة، أفادت أن 3 من العملات الورقية هى سندات بنكية ترجع لعصر الملك فاروق الأول وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة طبقا لاتفاقية اليونسيكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول فى 2010 ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

قرر هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 8 لسنة 2021 بالواقعة والتحفظ على المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.



ضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية (1)



ضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية (2)



ضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية (3)



ضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية (4)



ضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية (5)