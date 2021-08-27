شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. التخصصات وبرامج هندسة القاهرة والمياه والبترول والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية تمتلك عددا من البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، تتعلق بتلبية احتياجات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتتنوع وفقا لرغبات الطلاب والتخصصات الجديدة التي تخدم الدولة وتساعد على تصدير خريجين على جاهزية للعمل فى مختلف المجالات.

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة القاهرة:

1- هندسة الاتصالات والحاسبات

2- هندسة وإدارة التشييد

3- هندسة الإنشاءات

4- هندسة المياه والبيئة

5- هندسة وتكنولوجيا العمارة

6- هندسة البترول والبتروكيماويات

7- هندسة التصميم الميكانيكى

8- هندسة الطاقة الكهربية

9- هندسة البنية التحتية

10- هندسة وإدارة الرعاية الصحية

11- هندسة وإدارة الطيران

12- هندسة الميكاترونيكس

13- الهندسة الصناعية والإدارة

14- هندسة التصنيع والمواد

15- هندسة الطاقة المستدامة