شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ رحاب رضوان بطلة رفع الأثقال: إنجاز جديد للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى البطلة المصرية رحاب أحمد رضوان المجد لحصولها على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو 2020، لتحرز بها ثانى ميدالية فضية لمصر .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بما حققته بكلة مصر رحاب رضوان، مؤكدة أنها شرفت مصر ورفعت اسمها عالياً، وحققت إنجازا رياضيا جديدا يضاف إلى إنجازات المرأة المصرية فى البطولات الرياضية العالمية الهامة .

جدير بالذكر، أن البطلة رحاب أحمد رضوان حطمت الرقم القياسى البارالمبى بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم فى المحاولة الأولى لتحتل المركز الأول فى الترتيب، لتعود فى المحاولة الثانية وتنجح فى رفع ثقل 120 كجم (لتحطم الرقم البارالمبى الذى كان مسجلا عام 2016 بثقل 107 كجم)، إلا أنها فشلت فى المحاولة الثالثة (121 كجم) لتحصد الميدالية الفضية.