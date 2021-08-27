وظائف مترو الأنفاق| موعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن مسابقة التوظيف الجديدة، مستمرة في تلقي طلبات الراغبين في التقديم.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، الجمعة، أنه عقب الانتهاء من موعد التقديم، سيتم تحديد موعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، موضحًا أنه سيخضع المقبولون لفترة تدريب مدفوعة الأجر، لإثبات كفاءتهم، ومن ثم يتم تعيين الأفضل.

وأعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، حاجتها لشغل وظائف قائد مترو "سائق".

وحددت الشركة في إعلانها عدة شروط للتقديم على الوظائف، وجاءت كالتالي:

1- نظام العمل (6 أيام عمل أسبوعيًا + يوم راحة بنظام الشيفتات/ 8 ساعات للشيفت).

2- لا يشترط خبرة سابقة في قيادة المترو والقطارات.

3- المؤهل: فوق متوسط أو مؤهل عالٍ (يشترط تخصص إلكترونيات وميكانيكا).

4- العمر يبدأ من 21 إلى 40 سنة.

5- الموقف من التجنيد.

6- تدريب مدفوع الأجر شامل مكثف على الوظيفة، وقيادة المترو.

7- تأمين طبي واجتماعي.

- الراتب خلال فترة التدريب 4,500 جنيه.

- الراتب بعد اجتياز فترة التدريب: 7,000 جنيه.

على الراغبين للتقديم في المسابقة إرسال السيرة الذاتية موضحًا كلمة "سائق مترو" في العنوان على الإيميل التالي:

[email protected]