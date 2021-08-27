مخدرات وأحكام قضائية.. الأمن العام يلاحق تجار الأسلحة في البلابيش بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقرية الشيخ إمبادر البلابيش قبلي بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة.. بحوزة 3 متهمين، وضبط 11 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة .. بحوزة 7 متهمين، وتنفيذ 128 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.