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مخدرات وأحكام قضائية.. الأمن العام يلاحق تجار الأسلحة في البلابيش بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقرية الشيخ إمبادر البلابيش قبلي بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة.. بحوزة 3 متهمين، وضبط 11 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة .. بحوزة 7 متهمين، وتنفيذ 128 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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