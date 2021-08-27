ماتوا بإسفكسيا الغرق.. تشريح جثث 4 أشخاص انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بندب الطب الشرعي لتشريح 4 جثث انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار بمدينة الواحات البحرية وغرقوا في مياهها الجوفية؛ لتحديد أسباب الوفاة بعدما أشار الكشف الطبي المبدئي إلى مصرعهم مختنقين نتيجة إسفكسيا الغرق.

وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين عقب الانتهاء من التشريح وتسليمها لذويهم.

كان لقي ٤ أشخاص مصرعهم غرقًا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة الواحات البحرية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بمصرع عدد من الأشخاص بمدينة الواحات البحرية، فور إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه أثناء قيام ٤ أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالواحات البحرية انهارت عليهم الحفرة، ولقوا مصرعهم غرقًا في الحفرة المليئة بالمياه الجوفية.

تمكنت القوات بدعم من الإنقاذ البري من انتشال الجثث الأربعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.