بـ 140 طربة حشيش".. ليلة سقوط عصابة الكيف في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات في الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم أيد ما جاء بالتحريات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 980٫000– تسعمائة وثمانون ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.