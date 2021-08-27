الطمع والبلاغ الأخير.. سقوط نصاب السفريات الوهمية في سوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعما قدرته على تسفيرهم إلى الخارج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعما مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.