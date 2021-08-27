في قنا.. الأموال العامة تضبط تاجر عُملة حجم تعاملاته 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص، اشترك مع آخر في الاتجار بالعملات النقدية خارج السوق المصرفية في قنا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان أحدهما يعمل بالخارج، ومقيمان بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني المتواجد بالخارج، وإرسالها للأول بحوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لأُسر العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة، مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المُتهم الأول، وبمُواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو 2 مليون جنيه.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.