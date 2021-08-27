بدون ترخيص.. الأمن يستهدف 13 مركزا لعلاج الإدمان في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بالإسكندرية.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 13 مركزا لعلاج الإدمان بدائرتي قسمى شرطة ( أول العامرية – الدخيلة) بالإسكندرية حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وتم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع" بعدد من تلك المراكز العلاجية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.