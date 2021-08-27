قبل طرحها بالأسواق.. مباحث التموين تضبط 3 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود مباحث التموين عن ضبط 3 كيلو لحوم مجمدة تبين أنها بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بالقاهرة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.