شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش يكشف عن اسم وصورة الانتحارى منفذ تفجير مطار كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تنظيم داعش عن اسم وصورة الانتحارى المسئول عن أحد تفجيري مطار كابول اللذان أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكرياً أمريكياً، إضافة إلى عشرات الجرحى.وفق ما نقلت "العربية".

وكان تنظيم داعش - خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابول، وجاء في بيان تنظيم داعش - خراسان، الذي صدر الخميس ونشرته وكالة "أعماق"، أن اسم الانتحاري هو "عبد الرحمن اللوغري، كما نشر التنظيم صورة للمفجر "اللوغري".

وقالت "أعماق"، في بيان، إن "مقاتلها" استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة "لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأمريكية".

وارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابول، وفق مسئولين أمريكيين وأفغان بلغت 103 قتلى، في وقت قالت قناة "فوكس نيوز" Fox News الأمريكية إن المئات من عناصر تنظيم داعش ينتشرون قرب مطار كابل.





البنتاجون أعلن مقتل 13 جنديا أمريكيا وجرح 18 آخرين، في حين قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشّحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الخميس، أن انتحاريين من داعش نفذا هجوم مطار كابول الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكيون.