شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد المقبل 29 أغسطس فى مؤتمر صحفى للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق ومشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وأكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أنه ستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.