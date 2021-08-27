شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية بمدارس المتفوقين.. خطوات تقديم التظلم على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسى الحالى، ونقدم فى المعلومات التالية خطوات التظلم على النتيجة.



ـ المواد التى تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها.

ـ يسدد الطالب رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ 100 جنيه.

ـ تسدد فى البنوك المصرية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ـ أعدت وحدة دعم مدارس المتفوقين بالوزارة نموذج "form".

ـ يتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج (Form) لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني المدرسي.

ـ يسجل الطلاب الذين امتحنوا بنظام البابل شيت للتظلم من خلال هذا النموذج.

ـ يتاح التسجيل حتى يوم الخميس 2021/8/26 وبدون مقابل.

ـ سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم على إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الانتهاء من فحص التظلم.