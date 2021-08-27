شكرا لقرائتكم خبر عن طب القاهرة تحصل على شهادتى أيزو فى النظم الإدارية وإدارة المؤسسات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية قصر العينى على شهادتين للأيزو؛ الأولى فى النظم الإدارية طبقًا للموافقة QMS ISO9001:2015، والثانية فى نظم إدارة المؤسسات التعليمية طبقا للمواصفات EOMSIS21001:2018، موضحًا أن كلية طب قصر العينى أول كلية طب على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الشهادتين معًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول كلية طب قصر العينى على شهادتين فى الإدارة والتعليم يأتى نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمى المرموق الذى يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة فى مصاف الجامعات العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن كلية طب قصر العينى أول كلية طب فى مصر تحصل على الشهادتين معًا، مشيرة إلى أن الدعم الدائم من قيادة الجامعة لكلية الطب يجعلها قادرة على السير فى الطريق الصحيح نحو الجودة الإدارية بمواصفات دولية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حققت نقلة نوعية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإداري، ونجحت فى تحقيق الإصلاح الإدارى وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، حيث نجحت الجامعة فى حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول 10 كليات، و11 مركزًا ومعملا على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوى لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 فى مجال الجودة الإدارية.