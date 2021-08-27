شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير 50 ألف عداد مياه عاطل بأسيوط.. وإتاحة 3050 منفذا لشحن العدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة بادرت بتنفيذ 9 مراكز ثابتة لخدمة العملاء فى الأماكن التالية (مركز ديروط، صدفا، القوصية، منفلوط، مركز الخدمات الرئيسي، ساحل سليم، ابو تيج، الغنايم والخارجة بالوادى الجديد) بالإضافة إلى سيارتين متنقلتين لخدمة العملاء حول المراكز.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع المبادرات القومية المقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح، أنه تم تفعيل 3050 منفذ فورى لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط والذى تم تنفيذه خلال 3 أشهر بدأت فى شهر سبتمبر حتي نهاية شهر نوفمبر من عام 2020، حيث نُفذ ذلك علي نطاق المحافظة بجميع مراكزها تيسيراً علي المواطنين.

وأضاف، أنه يتم استخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلى.

وأكد أنه تم تغيير عدد 50 ألف عداد مياه عاطل بآخر سليم على مستوى الشركة.

جدير بالذكر، أن الشركة تسعي دائماً للارتقاء بالمستوى الخدمي للعملاء وتبذل قصارى جهدها لتوفير أكبر عدد من العدادات مسبقة الدفع والتى تساعد الموطن فى متابعة استهلاكه.