الحرارة تصل لـ45 درجة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لدرجات الحرارة وحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وأوضحت الهيئة أن الجمعة يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر (سانت كاترين- حلايب- شلاتين) على فترات متقطعة (40% تقريبا).

وينشر "الخليج 365" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: الجمعة: عظمى 37 والمحسوسة 39 السبت: عظمى 37 والمحسوسة 39

السواحل الشمالية: الجمعة: عظمى 32 والمحسوسة 34 السبت: عظمى 32 والمحسوسة 34

جنوب سيناء: الجمعة: عظمى: 40 والمحسوسة 41 السبت: عظمى 40 والمحسوسة 41

شمال الصعيد: الجمعة: عظمى 38 والمحسوسة 40 السبت: عظمى 38 والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: الجمعة: عظمى 43 والمحسوسة 44 السبت: عظمى 44 والمحسوسة 45