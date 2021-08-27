شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليار جنيه لتنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومى خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع التنمية العمرانية عدة إنجازات خلال الفترة الماضية (يوليو 2018 – يونيو 2020)، تمثل أهمها فى تخصيص اعتمادات قدرها 54 مليار جنيه لتنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومى للإسكان، موزعة كالتالى:
- إسكان اجتماعى 146.9 ألف وحدة.
- إسكان متوسط (دار مصر) 26.9 ألف وحدة.
- إسكان تعاونى 18.5 ألف وحدة.
- إسكان مشروع "جنة" 5.2 ألف وحدة.
- مشروع سكن مصر 3.8 ألف وحدة.
- إسكان بدوى 0.9 ألف وحدة.
- إسكان نوبى 0.7 ألف وحدة.