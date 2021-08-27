أخبار مصر

54 مليار جنيه لتنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومى خلال عامين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليار جنيه لتنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومى خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع التنمية العمرانية عدة إنجازات خلال الفترة الماضية (يوليو 2018 – يونيو 2020)، تمثل أهمها فى تخصيص اعتمادات قدرها 54 مليار جنيه لتنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومى للإسكان، موزعة كالتالى:

- إسكان اجتماعى 146.9 ألف وحدة.

- إسكان متوسط (دار مصر) 26.9 ألف وحدة.

- إسكان تعاونى 18.5 ألف وحدة.

- إسكان مشروع "جنة" 5.2 ألف وحدة.

- مشروع سكن مصر 3.8 ألف وحدة.

- إسكان بدوى 0.9 ألف وحدة.

- إسكان نوبى 0.7 ألف وحدة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا